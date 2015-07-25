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motorlu araç mevzuatında yeni dönem!

MOTORLU ARAÇ MEVZUATINDA YENİ DÖNEM!

Motorlu araçlar ve bunlara takılan aksam, parça ve sistemlere ilişkin mevzuat, Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla uyumlu hale getirildi.

Tarih : 25 Temmuz 2015, 10:55
Puan Ver : Motorlu Araç Mevzuatında Yeni Dönem!(7/10)7


Motorlu araçlar ve bunlara takılan aksam, parça ve  sistemlere ilişkin mevzuat, Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla uyumlu hale  getirildi.



Söz konusu alana yönelik bir dizi yönetmelik ve tebliğde değişik  öngören düzenlemeler, Resmi gazete'de yayımlandı.



Buna göre,  AB'nin direktif ve teknik düzenlemeleri ile yapılan  değişiklikler dikkate alınarak, ilgili yönetmelik ve tebliğler AB mevzuatına  uyumlu hale getirildi.



Değişikliğe gidilen yönetmelik ve tebliğler şöyle:



 - Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



 - Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık  Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/109/2011)'nde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik



- Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme  Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/347/2012)'nde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik



- Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile  İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik



- Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler,  Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı  Yönetmeliği (661/2009/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



- Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı  ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010)'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



- Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses  Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)



- Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda  Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



- Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve  İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011)'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



- Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler,  Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı  Yönetmeliği (661/2009/AT)'nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  (SGM-2014/33)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/23)








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