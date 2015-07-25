

Motorlu araçlar ve bunlara takılan aksam, parça ve sistemlere ilişkin mevzuat, Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla uyumlu hale getirildi.







Söz konusu alana yönelik bir dizi yönetmelik ve tebliğde değişik öngören düzenlemeler, Resmi gazete'de yayımlandı.







Buna göre, AB'nin direktif ve teknik düzenlemeleri ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak, ilgili yönetmelik ve tebliğler AB mevzuatına uyumlu hale getirildi.







Değişikliğe gidilen yönetmelik ve tebliğler şöyle:







- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik







- Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/109/2011)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik







- Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/347/2012)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik







- Motorlu Araçların ve Römorklarının Lastiklerinin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/458/2011)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik







- Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik







- Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1003/2010)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik







- Motorlu Araçların ve Değiştirilebilir Susturucu Sistemlerinin Ses Seviyeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/540/2014)







- Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik







- Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik







- Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)'nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/23)