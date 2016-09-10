Akaryakıtta ÖTV'ye yapılan 20 kuruşluk artışın ardından benzin ve motorine zam yapıldı.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendika, benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Buna göre, benzinin litre fiyatı 12 kuruş, motorinin litre fiyatı da 6 kuruş zamlandı. Zam sonrası benzin fiyatları İstanbul'da 4,62 liradan 4,74 liraya Ankara'da 4,68 liradan 4.80 liraya İzmir'de 4,66 liradan 4,78 liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 3.95 liradan 4,01 liraya, Ankara'da 4,02 liradan 4,08 liraya, İzmir'de ise 3,99 liradan 4,05 liraya çıkacak.