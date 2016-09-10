MOTORİNİN LİTRE FİYATI 4 TL'Yİ AŞTI
Akaryakıtta ÖTV'ye yapılan 20 kuruşluk artışın ardından benzin ve motorine zam yapıldı.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendika, benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Buna göre, benzinin litre fiyatı 12 kuruş, motorinin litre fiyatı da 6 kuruş zamlandı. Zam sonrası benzin fiyatları İstanbul'da 4,62 liradan 4,74 liraya Ankara'da 4,68 liradan 4.80 liraya İzmir'de 4,66 liradan 4,78 liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 3.95 liradan 4,01 liraya, Ankara'da 4,02 liradan 4,08 liraya, İzmir'de ise 3,99 liradan 4,05 liraya çıkacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar