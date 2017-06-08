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motorine indirim geliyor!

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası yaptığı açıklamada motorinde indirim beklendiğini belirtti.

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:05
Puan Ver : Motorine İndirim Geliyor!(9/10)9


Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) yaptığı açıklamada motorinde indirim beklendiğini belirtti.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"08 Haziran 2017 tarihlerinde benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir. 09 Haziran 2017 tarihinde ise Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor."



 



kaynak:milliyet








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