Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

motorine indirim bekleniyor

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorine bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruş indirim bekleniyor.

Tarih : 09 Haziran 2017, 11:57
Puan Ver : Motorine İndirim Bekleniyor(9/10)7


Motorine bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 8 kuruş indirim yapılacağı bildirildi. Gerçekleşmesi beklenen indirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 4,42 liradan 4,34 liraya, Ankara'da 4,47 liradan 4,39 liraya, İzmir'de ise 4,43 liradan 4,35 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Motorine  İndirim  Bekleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER