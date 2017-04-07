Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

motorine dört günde ikinci zam

MOTORİNE DÖRT GÜNDE İKİNCİ ZAM

Motorin fiyatlarına 4 Nisan'da yapılan 8 kuruşluk zammın ardından bugün bir zam daha geliyor.

Tarih : 07 Nisan 2017, 10:55
Puan Ver : Motorine Dört Günde İkinci Zam(5/10)7


Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre motorinde grubunda 8 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere 9 kuruş zam bekleniyor.





PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 08 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 9 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise değişiklik beklenmemektedir" denildi. 



Yeni fiyatlarla motorinin litresi İstanbul'da ortalama 4.60 TL'ye yükselecek. 



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Motorine  Dört  Günde  İkinci  Zam    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER