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MOTORİNE DE ZAM GELİYOR!


MOTORİNE DE ZAM GELİYOR!
Tarih : 05 Temmuz 2017, 15:55
Puan Ver : Motorine De Zam Geliyor!(6/10)5


Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-11 kuruş artış beklendiğini açıkladı.



PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 10-11 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.



Dün de benzinin litre fiyatına 13 kuruş zam yapılmıştı.



 



 



 



 



 



kaynak:bigpara








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