

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-11 kuruş artış beklendiğini açıkladı.



PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 6 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 10-11 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir" denildi.



Dün de benzinin litre fiyatına 13 kuruş zam yapılmıştı.























kaynak:bigpara