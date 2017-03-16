MOTORİNE BUGÜN İNDİRİM BEKLENİYOR
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya gör,e bu gece yarısından itibaren motorinde 8 kuruş indirim yapılacak.
Motorinin pompa satış fiyatına gece yarısından itibaren 8 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre geceyarısından itibaren motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim yapılacak.
Motorinin litre fiyatı indirim sonrasında ortalama olarak İstanbul'da 4,57 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,62 liradan 4,54 liraya, İzmir'de ise 4,60 liradan 4,52 liraya düşecek.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar