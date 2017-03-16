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Motorine Bugün İndirim Bekleniyor
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motorine bugün indirim bekleniyor

MOTORİNE BUGÜN İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya gör,e bu gece yarısından itibaren motorinde 8 kuruş indirim yapılacak.

Tarih : 16 Mart 2017, 10:58
Puan Ver : Motorine Bugün İndirim Bekleniyor(5/10)7


Motorinin pompa satış fiyatına gece yarısından itibaren 8 kuruş indirim bekleniyor.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre geceyarısından itibaren motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim yapılacak.



Motorinin litre fiyatı indirim sonrasında ortalama olarak İstanbul'da 4,57 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,62 liradan 4,54 liraya, İzmir'de ise 4,60 liradan 4,52 liraya düşecek.



 



kaynak:hürriyet








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