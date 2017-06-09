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motorine 8 kuruş indirim

MOTORİNE 8 KURUŞ İNDİRİM

Motorinin litresinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirime gidildi

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:42
Puan Ver : Motorine 8 Kuruş İndirim(8/10)6


Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirim yapıldı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,45 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,40'ten 4,32 liraya, İzmir'de 4,44'ten 4,36 liraya düşecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



 



kaynak:Sabah








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