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Motorine 7 Kuruş İndirim Geliyor

MOTORİNE 7 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

PUİS'ten yapılan açıklamaya göre, motorinin satış fiyatında gece yarısından itibaren 7 kuruş indirim bekleniyor.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Motorine 7 Kuruş İndirim Geliyor(7/10)3

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 22 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 7 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin pompa satış fiyatında ise bir değişiklik olmayacak.

İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama 4.49 TL seviyesine gerileyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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