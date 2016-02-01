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motorine 6 kuruş zam

MOTORİNE 6 KURUŞ ZAM

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresinde ortalama 6 kuruş zam yaptı.

Tarih : 01 Şubat 2016, 17:19
Puan Ver : Motorine 6 Kuruş Zam(5/10)4


Akaryakıtta zam yağmuru. Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresinde ortalama 6 kuruş daha zam yaptı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 3,39 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,45 liraya yükselecek. Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,33 liradan 3,39 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,36 liradan 3,42 liraya çıkacak.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.








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