MOTORİNE 4 GÜNDE İKİNCİ ZAM
Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresinde ortalama 7 kuruş zam yapıldı. Cuma günü de motorinin litre fiyatında 4 kuruş artış yapılmıştı.
Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresinde ortalama 7 kuruş zam yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 3,32 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,39 liraya yükselecek. Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,26 liradan 3,33 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,29 liradan 3,36 liraya çıkacak.
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