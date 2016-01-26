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motorine 4 günde ikinci zam

MOTORİNE 4 GÜNDE İKİNCİ ZAM

Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresinde ortalama 7 kuruş zam yapıldı. Cuma günü de motorinin litre fiyatında 4 kuruş artış yapılmıştı.

Tarih : 26 Ocak 2016, 09:35
Puan Ver : Motorine 4 Günde İkinci Zam(5/10)2


Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresinde ortalama 7 kuruş zam yapıldı. Ankara'da litresi ortalama 3,32 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,39 liraya yükselecek. Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,26 liradan 3,33 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,29 liradan 3,36 liraya çıkacak.










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