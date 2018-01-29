MOTORİNE 10 KURUŞ ZAM GELİYOR
31 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılacak.
Akaryakıt bayilerine gönderilen yazıya göre, 31 Ocak'tan geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 10 kuruş zam yapılacak.
BENZİNE DE ZAM YAPILMIŞTI
Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artması, benzinin ardından motorinde de zammı tetiklediği belirtilmişti. Sektör temsilcileri, motorinde hafta başında 8-10 kuruş arasında zammın gündeme geldiğini belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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