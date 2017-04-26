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motorinde 13 kuruş indirim!

MOTORİNDE 13 KURUŞ İNDİRİM!

Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş indirim yapıldı.

Tarih : 26 Nisan 2017, 16:59
Puan Ver : Motorinde 13 Kuruş İndirim!(10/10)9


Ankara'da litresi ortalama 4,65  liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,52 lira olacak. Motorinin litresi  İstanbul'da 4,60 liradan 4,47 liraya, İzmir'de 4,62 liradan 4,49 liraya düşecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti  nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Motorinin litre fiyatına en son 7 Nisan'da 9 kuruş zam yapılmıştı.



 



kaynak:milliyet








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