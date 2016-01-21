MOTORİNDE 10 KURUŞLUK İNDİRİM
Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresinde ortalama 10 kuruş indirim yaptı.
Ankara'da litresi ortalama 3,38 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,28 liraya düşecek. Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,32 liradan 3,22 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,35 liradan 3,25 liraya gerileyecek.
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