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motorinde 10 kuruşluk indirim

MOTORİNDE 10 KURUŞLUK İNDİRİM

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresinde ortalama 10 kuruş indirim yaptı.

Tarih : 21 Ocak 2016, 17:01
Puan Ver : Motorinde 10 Kuruşluk İndirim(9/10)7


Ankara'da litresi ortalama 3,38 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,28 liraya düşecek. Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,32 liradan 3,22 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,35 liradan 3,25 liraya gerileyecek.








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