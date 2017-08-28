Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Motor Gücü 900 Vatı Geçen Elektrikli Süpürgeler Yasaklanıyor

MOTOR GÜCÜ 900 VATI GEÇEN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER YASAKLANIYOR

AB'ye uyum kapsamında, enerji verimliliği amacıyla elektrik süpürgelerine getirilen yeni güç sınırlaması, 1 Eylül'den itibaren başlayacak. Buna göre, elektrik süpürgesinin motor gücü 900 vatı geçmeyecek.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Motor Gücü 900 Vatı Geçen Elektrikli Süpürgeler Yasaklanıyor(9/10)5

Avrupa Birliği (AB) mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan çevreye duyarlı tasarım (eko-tasarım) düzenlemesiyle elektrik süpürgeleri daha az enerji tüketecek. Gelecek aydan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle motor gücü en fazla 900 vat olan elektrik süpürgelerinin satışının yapılmasına izin verilecek.

MARKALAR HAZIRLIKLI

Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik süpürgeleriyle ilgili düzenlemenin getireceği yeni uygulamaya birçok markanın hazırlıklı olduğunu söyledi.

Tüketicilerin elektrik süpürgesi alırken litre emiş gücü ile motor gücünü karıştırdığını anlatan Yıldız, "Müşteriler emiş gücü kaç vat diye soruyor. Halbuki emiş gücü vat değildir, saniyede litre olarak çektiği tozdur." bilgisini verdi.

Yıldız, litre emiş gücünün elektrik süpürgesinin motor gücünü ölçen vat ile bir ilgisi olmadığının altını çizerek, söz konusu düzenlemenin elektrik süpürgelerinin motor gücüne bir sınırlama getirdiğini, aletin tozu emiş gücünde bir düşüşe neden olmayacağını dile getirdi.

Beyaz eşyada elektrik tüketiminin sürekli azaldığına dikkati çeken Yıldız, elektrik süpürgelerindeki yeni düzenlemenin de enerji tasarrufu için büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

"KEBAN BARAJI'NIN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK KADAR FAYDA SAĞLIYOR"

A enerji sınıfı ürünlerin kullanımının Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azalması için önemli olduğunu savunan Yıldız, "A sınıfı ürünler, ülkemize Keban Barajı'nın ürettiği elektrik kadar fayda sağlıyor. A2 plus ürünlerse Atatürk Barajı kadar faydalı olarak, düşük elektrik harcamamıza sebep olacaktır." dedi.

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Durlanık da küçük elektrikli ev aletlerinde çevreci tasarım ve enerji etiketlemesi uygulaması sonucu, elektrik süpürgelerinden başlayarak sektördeki ürünleri belirli bir disiplin altına alma sürecinin başladığını söyledi.

Uygulamayla enerji sarfiyatının azalacağını belirten Durlanık, "Tüketicideki yüksek emiş gücü ancak yüksek elektrik gücüyle sağlanır algısı buuygulamanın yaygınlaşmasıyla yok olacak sanıyorum. Bu süreçte piyasa denetim ve gözetimi uygun bir şekilde yapılmazsa haksız rekabet ortaya çıkacak ve tüketici kandırılabilir." ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİK FATURALARINDA 1 MİLYON LİRALIK KAZANÇ SAĞLAYACAK"

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kaymakçıoğlu ise Türkiye'de 10 yaşının üstünde yaklaşık 16 milyon civarında elektrikli ev aleti bulunduğunu ve hesaplamalara göre bu cihazların yeni verimli cihazlarla değiştirilmesi halinde 2,5 milyon megavatsaat enerji tasarrufu sağlanacağının aktardı.

Bu tasarrufun yaklaşık 1 milyon ailenin bir yıllık enerji ihtiyacına denk geldiğini ifade eden Kaymakçıoğlu, elektrik süpürgelerinin motor gücüne getirilen sınırlamanın enerjinin daha verimli kullanılacağı anlamına geldiğini belirtti.

Kaymakçıoğlu, bu durumun tüketicinin elektrik faturasına da yansıyacağına dikkati çekerek, "Elektrik süpürgelerinin verimli olanlarıyla değişimi bir anlamda tüketicinin cebinden yılda ortalama en az 1 milyon lira daha az para çıkmasına neden olacak. Bu tasarruf her yıl artarak devam edecektir." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Motor  Gücü  900  Vatı  Geçen  Elektrikli  Süpürgeler  Yasaklanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER