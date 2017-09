Listeye baktığımızda en fazla dikkat çeken isim ise MotoGP 17 oluyor. MotoGP organizasyonunun resmi oyunu, bu hafta PlayStation 4 için raflardaki yerini alacak. Oyunun Xbox One ve PC sürümleri ise ilerleyen günlerde satışa sunulacak.



11 Temmuz



Final Fantasy 12: The Zodiac Age (PS4)



Minecraft: Story Mode – Season 2 Episode 1: Hero In Residence (PC, PS4, Xbox One)



MotoGP 17 (PS4)



The Bellows (PSVR)



Black the Fall (PC, PS4, Xbox One)



Day D Tower Rush (PS4)



Derelict Fleet (PS4)



Echoes of the Fey: The Fox's Trail (PS4)



Fantastic Contraption (PSVR)



Hunting Simulator (PS4)



Iron Crypticle (PC, PS4, Xbox One)



Leap of Fate (PS4)



Mr. Pumpkin Adventure (Vita)



Mr. Shifty (PS4)



Serial Cleaner (PS4, Xbox One, PC)



Transport Giant (PS4)



Warlocks vs Shadows (PS4)



YamaYama (PS4)



12 Temmuz



The End is Nigh (PC)



Energy Balance (PS4)



13 Temmuz



Asdivine Cross (3DS)



Frisky Business (PS4)











