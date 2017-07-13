Oyun dünyasının şu aralar hayli durgun günler geçirdiğini söylesek sanırım pek de yanılmış olmayız. Özellikle E3 2017'nin ardından yayınlanan oyun sayısında gözle görülür bir düşüş söz konusu. Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda da durumun pek farklı olmadığını görüyoruz.