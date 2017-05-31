MOTO Z2 PLAY'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI
Moto Z2 Play'in yeni görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan bu yeni görüntüler sayesinde telefonun resmen tanıtılacağı tarih de kesinleşti.
Moto Z2 Play'in yeni görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan bu yeni görüntüler sayesinde telefonun resmen tanıtılacağı tarih de kesinleşti.
Bildiğiniz gibi Motorola bu yıl hem orta segmentten hem de premium segmentten birçok yeni telefon çıkaracak. Bu telefonlar arasında en heyacan verici olanları Moto Z serisinin yeni üyeleri. Moto Z serisinin bu yeni modelleri son haftalarda sık sık karşımıza çıkıyor. Bugün de Moto Z2 Play'e ait yeni görüntüler internete sızdırıldı.
Moto Z2 Play'nin teknik özellikleri arasında 1920 x 1080 çözünürlükte 5.5 inç ekran, 64 GB depolama alanı, 256 GB'a kadar microSD hafıza kartı desteği, 3000 mAh kapasiteye sahip batarya, Snapdragon 625 işlemci ve 4 GB RAM yer alıyor. Telefonun arka kamerası 12, selfie kamerası 5 megapiksel olacak. Son olarak telefon Android 7.1.1 Nougat yüklü olarak satışa çıkacak.
Sızdırılan bu yeni görüntüler arasında bir de tanıtım afişi yer alıyor. Bu afiş ile birlikte telefonun resmen tanıtılacağı tarih de netlik kazandı. Motorola yeni telefonlarını 1 Haziran'da düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak.
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