

Moto Z2 Play'in tasarımını gözler önüne seren yeni görüntüler sızdırıldı. Motorola'nın telefonu bu yıl içinde satışa sunması bekleniyor.



Bildiğiniz gibi Moto Z serisinden yeni telefonların bu yıl içinde çıkması bekleniyor. Motorola yeni telefonlarını daha tanıtmadı ama telefonlar hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak da Moto Z2 Play'e ait yeni görüntüler sızdırıldı. Telefonun arka panelini açıkça gösteren bu görüntüde ayrıca farklı renklerdeki Style Modlar da görülüyor.



Moto Z2 Play'in hem boyut hem de tasarım olarak geçen yıl çıkan Moto Z Play ile hemen hemen aynı olacağı söyleniyor. Telefonun tasarımında sadece birkaç ufak değişiklik olacak. Z2 Play'in teknik özelliklerine gelecek olursak; telefon 5.5 inç ekran, Snapdragon 626 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Telefonun arka kamerası 12 megapiksel, selfie kamerası ise 5 megapiksel. Z2 Play'in yanı sıra Moto Z2 ve Z2 Force'un da bu yıl içinde çıkması bekleniyor.



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