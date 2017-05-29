Çok yakında resmen tanıtılması beklenen Moto Z2 Play, benchmark testinde görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri de netlik kazandı.



Çok yakında resmen tanıtılması beklenen Moto Z2 Play, benchmark testinde görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri de netlik kazandı.



Bildiğiniz gibi Motorola bu yıl birçok yeni akıllı telefon satışa çıkarmayı planlıyor. Bu telefonlar içinde açık ara en heyecan verici olanlar ise geçtiğimiz yıl çıkan Moto Z serisinin yeni ürünleri. Moto Z serisinin bu yeni üyelerinden biri de Moto Z2 Play olacak. Son haftalarda gelen sızıntılarla ortaya çıkan telefon, bugün de bir benchmark testinde görüldü.



Bu sayede telefonun teknik özellikleri de netlik kazanmış oldu. GFXBench'de yer alan bilgilere göre Moto Z2 Play'nin teknik özellikleri arasında; 1920 x 1080 çözünürlükte 5.5 inç ekran, 64 GB depolama alanı, 256 GB'a kadar microSD hafıza kartı desteği, 3000 mAh kapasiteye sahip batarya, Snapdragon 625 işlemci ve 4 GB RAM yer alıyor. Telefonun arka kamerası 12, selfie kamerası 5 megapiksel olacak. Son olarak telefon Android 7.1.1 Nougat yüklü olarak satışa çıkacak.



Moto Z2, Z2 Force ve Z2 Play'in 8 Haziran'da düzenlenecek basın toplantısıyla resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Telefonların çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.



Uncharted filminde genç Nathan'i oynayacak isim belli oldu