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moto z2 play'in özellikleri belli oldu

MOTO Z2 PLAY'İN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Bu yıl çıkacak Moto Z2 Play'in teknik özellikleri ve tasarımı ile ilgili yeni detaylar sızdırıldı. Telefon Moto Z Play'den daha ince bir tasarıma sahip olacak.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:39
Puan Ver : Moto Z2 Play'in Özellikleri Belli Oldu(5/10)5


Bu yıl çıkacak Moto Z2 Play'in teknik özellikleri ve tasarımı ile ilgili yeni detaylar sızdırıldı. Telefon Moto Z Play'den daha ince bir tasarıma sahip olacak.



Lenovo çatısı altında faaliyet gösteren Motorola, Moto Z serisinden yeni telefonlar hazırlıyor. Bu yeni telefonlar geçen yıl çıkan Moto Z, Moto Z Force ve Moto Z Play'in yeni modelleri olacak. Moto Z2'den sonra Moto Z2 Play hakkında da ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bu bilgilere göre Z2 Play, geçtiğimiz yıl çıkan Z Play'dan daha ince bir tasarıma sahip olacak.



Moto Z2 Play 6 mm kalınlığında 145 gram ağırlığında olacak. Yani Z2 Play öncülünden 1 mm daha ince ve 20 gram daha hafif olacak. Ancak bu ince tasarım telefonun batarya kapasitesini de etkileyecek. Moto Z Play'deki 3510 mAh kapasiteli bataryanın yerini 3000 mAh kapasiteli daha küçük bir batarya alacak.



Telefonun diğer teknik özelliklerine gelecek olursak, Qualcomm Snapdragon 625 işlemciyle çalışan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. 5.5 inç ekrana sahip telefonun arka kamerası 12 megapiksel, selfie kamerası 5 megapiksel olacak.



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