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moto z2 force'dan haber var

MOTO Z2 FORCE'DAN HABER VAR

Moto Z2 Force'u açık bir şekilde gösteren yeni bir görüntüleri Internette paylaşıldı.

Tarih : 06 Temmuz 2017, 10:13
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Bildiğiniz gibi Motorola, Moto Z serisinin yeni üyesi Moto Z2 Play'i bir süre önce satışa çıkardı. Ancak şirketin bu yıl çıkaracağı tek Moto Z telefon bu olmayacak. Şirketin ayrıca Moto Z2 ve Moto Z2 Force'u da satışa çıkarması bekleniyor. Daha önce gelen söylentiler her iki telefonun da haziran ayında resmen tanıtılacağı yönündeydi. Ancak haziran ayı gelip geçmesine rağmen Motorola'dan beklenen açıklama gelmedi.



Şirket henüz yeni telefonlarının çıkışı için resmi bir tarih açıklamış değil fakat bu duyuru için bekleyiş sürerken telefonlar hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez de Moto Z2 Force'un yeni görüntüleri yayınlandı. Amerika'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T'nin sitesinde görülen bu fotoğraf, @evleaks hesabı tarafından paylaşıldı. Yayınlanan bu yeni görüntüde telefonun siyah versiyonu açık bir şekilde görülüyor. Telefonun çıkış tarihi hakkında bir detay paylaşılmadı fakat telefonun bu yaz bitmeden satışa çıkmış olmas bekleniyor.



Gamescom 2017 için talep çok fazla

 






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