Gençlik Merkezleri Günleri'nde Diyarbakır Rüzgarı
Kıvanç Tatlıtuğ 110 Bin Euroya Tekne Aldı
Kızamık Her An Hortlayabilir
Kadınlarda İlk Jinekolojik Muayene Ne Zaman Yapılmalı?
Rusya Ve Suriye'den Eş Zamanlı 'abd' Açıklaması!
Galaxy S8'in Satış Rakamları Ne Durumda?
Moto C Ve C Plus Resmen Tanıtıldı
Moto Z2 Force Ve Z2 Play'in Görüntüleri Sızdırıldı
Lg V30 Oled Ekranla Geliyor
Instagram'a Snapchat Benzeri Filtreler Eklendi
Putin Wannacry İçin Amerika'yı Suçladı
Volvo Cars Google İle İşbirliği Yapıyor
Taison'a Özel Cd!
Otel Doluluk Oranları Yüzde 100'lere Ulaştı
Üsse Giren Bomba Yüklü Servisin Sırrı Şok Etti! 'kıskançlık...'
Çin, Abd Askeri Uçağının Önünü Kesti
Rusya Düğmeye Bastı! İlk Adım Atıldı!
Sincan'da Kırmızı Alarm... Pazartesi Başlıyor
Trump'tan Rusya Soruşturmasına Tepki
Dolar Fiyatları Ne Kadar?

moto z2 force ve z2 play'in görüntüleri sızdırıldı

MOTO Z2 FORCE VE Z2 PLAY'İN GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Bu yıl çıkacak Moto Z2 Force ve Moto Z2 Play'in yeni görüntüleri internete sızdırıldı. Böylece telefonların tasarımı daha net bir şekilde görüldü.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 11:27
Puan Ver : Moto Z2 Force Ve Z2 Play'in Görüntüleri Sızdırıldı(6/10)6


Bu yıl çıkacak Moto Z2 Force ve Moto Z2 Play'in yeni görüntüleri internete sızdırıldı. Böylece telefonların tasarımı daha net bir şekilde görüldü.



Bildiğiniz gibi Motorola bu yıl tam 9 yeni akıllı telefon çıkarmayı planlıyor. Bu telefonlar arasında geçen yıl çıkan Moto Z serisinin yeni telefonları da yer alıyor. Moto Z serisinin bu yeni üyeleri henüz resmi olarak tanıtılmadı ama sızdırılan görüntüler sayesinde iki tanesi bir kez daha görüldü. Moto Z2 Force ve Moto Z2 Play'in sızdırılan bu yeni görüntüleri telefonların tasarımı hakkında yeni detayları ortaya çıkardı.



Moto Z2 Force ve Moto Z2 Play'i geçtiğimiz yıl çıkan Moto Z Force ve Moto Z Play ile yan yana gösteren görüntülerde nelerin değiştirildiği daha net görülüyor. Dikkat çeken ilk detay Z2 Force'daki çift kamera teknoloji oldu. Geçtiğimiz yıl çıkan Z Force ile oldukça benzer bir tasarımı olan Z2 Force, çift kamerası ile öncülünden ayrılıyor. Moto Z2 Play'de geçen yıl çıkan öncülüne oldukça benziyor. Ancak Z2 Play de siyah ön paneli ile geçen yılki modelden ayrılıyor. Her iki telefon da geçen yıl çıkan öncülleriyle aynı boyutta olacak.



Turkcell ve Huawei işbirliklerini derinleştiriyor








Etiketler: Moto  Z2  Force  Ve  Z2  Play  İn  Görüntüleri  Sızdırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER