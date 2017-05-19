Bu yıl çıkacak Moto Z2 Force ve Moto Z2 Play'in yeni görüntüleri internete sızdırıldı. Böylece telefonların tasarımı daha net bir şekilde görüldü.



Bu yıl çıkacak Moto Z2 Force ve Moto Z2 Play'in yeni görüntüleri internete sızdırıldı. Böylece telefonların tasarımı daha net bir şekilde görüldü.



Bildiğiniz gibi Motorola bu yıl tam 9 yeni akıllı telefon çıkarmayı planlıyor. Bu telefonlar arasında geçen yıl çıkan Moto Z serisinin yeni telefonları da yer alıyor. Moto Z serisinin bu yeni üyeleri henüz resmi olarak tanıtılmadı ama sızdırılan görüntüler sayesinde iki tanesi bir kez daha görüldü. Moto Z2 Force ve Moto Z2 Play'in sızdırılan bu yeni görüntüleri telefonların tasarımı hakkında yeni detayları ortaya çıkardı.



Moto Z2 Force ve Moto Z2 Play'i geçtiğimiz yıl çıkan Moto Z Force ve Moto Z Play ile yan yana gösteren görüntülerde nelerin değiştirildiği daha net görülüyor. Dikkat çeken ilk detay Z2 Force'daki çift kamera teknoloji oldu. Geçtiğimiz yıl çıkan Z Force ile oldukça benzer bir tasarımı olan Z2 Force, çift kamerası ile öncülünden ayrılıyor. Moto Z2 Play'de geçen yıl çıkan öncülüne oldukça benziyor. Ancak Z2 Play de siyah ön paneli ile geçen yılki modelden ayrılıyor. Her iki telefon da geçen yıl çıkan öncülleriyle aynı boyutta olacak.



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