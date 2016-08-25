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moto z play'in yeni görüntüleri sızdırıldı

MOTO Z PLAY'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Bu yılın sonunda resmi olarak tanıtılması beklenen Moto Z Play'in yeni görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntülerde telefonun tasarımı net bir şekilde görülebiliyor.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 10:06
Puan Ver : Moto Z Play'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı(0/10)


Bu yılın sonunda resmi olarak tanıtılması beklenen Moto Z Play'in yeni görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntülerde telefonun tasarımı net bir şekilde görülebiliyor.



 



Bildiğiniz gibi Motorola yeni telefonları Moto Z ve Moto Z Force'u bu yılın haziran ayında düzenlenen Tech World'de tanıttı. Aynı etkinlik kapsamında Moto Z Play'in de resmen tanıtılması bekleniyordu. Ancak Motorola bunun yerine diğer iki telefonuna odaklanmaya karar verdi ve Play modelinin tanıtımı daha sonraki bir tarihe bırakıldı. Gelen bilgiler telefonun bu yılın son aylarında resmen tanıtılacağı ve piyasaya sürüleceği yönündeydi.



Moto Z Play için bekleyiş sürerken, hem telefonun görüntüleri hem de teknik özellikleri hakkında birçok detay internete sızdırıldı. Bu sızıntılara dün bir yenisi daha eklendi. Telefonun tasarımını net bir şekilde gösteren yeni görüntüler internete sızdırıldı. Ön yüzü Moto Z ile hemen hemen aynı olan Play modelinin arka yüzü ise daha farklı bir tasarıma sahip. Moto Z'nin arka yüzündeki metal tasarımın yerini Play modelinde cam arka yüz almış. Telefonun teknik özellikleri arasında Snapdragon 625 , 3GB RAM ve 3,500mAh batarya bulunuyor.








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