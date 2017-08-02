

Bildiğiniz gibi Motorola yeni orta segment telefonu Moto X4‘ü yakında satışa çıkaracak. Eylül ayında düzenlenecek IFA 2017'de resmen tanıtılması beklenen telefon, son dönemde sık sık karşıza çıkıyor. Geekbench ve GFXBench'te görülen telefonun teknik özellikleri hakkında birçok detay şimdiden biliniyor. Kısa bir süre önce de @evleaks telefonun satışa çıkacağı fiyatı sızdırdı.



Bugün de telefon hangi renklerle satışa çıkacağını gösteren yeni bir görüntü sızdırıldı. Bu görüntüde Moto X4'ün renk seçenekleri yan yana görünüyor.



Motorola‘nın yeni telefonu bulut mavisi, ay grisi ve pembe renk seçenekleriyle geliyor. Diğer renkler daha önce de X serisinde kullanılmış olsa da şirket X4 ile birlikte pembe renk seçeneği ilk kez sunuyor.















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