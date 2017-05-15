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moto x4'ün özellikleri belli oldu

MOTO X4'ÜN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Birkaç haftadır gündemde olan Moto X4'ün tanıtım videosu sızdırıldı. Bu sayede telefonun teknik özellikleri hakkında birçok detay netlik kazandı.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 10:24
Puan Ver : Moto X4'ün Özellikleri Belli Oldu(9/10)7


Birkaç haftadır gündemde olan Moto X4'ün tanıtım videosu sızdırıldı. Bu sayede telefonun teknik özellikleri hakkında birçok detay netlik kazandı.



Motorola geçtiğimiz yıl Moto Z serisini çıkardığında birçok kişi şirketin Moto X serisinden vazgeçtiğini düşündü. Ancak Moto Z'nin çıkışından sonra da Moto X serisi devam ediyor. Bu serinin yeni üyesi olan Moto X4'ün bu yıl içinde satışa çıkması bekleniyor. Birkaç haftadır gündemde olan telefon bugün gelen bilgilerle birlikte kesinlik kazandı.



Güvenilir kaynaklardan Evan Blass, telefonun resmi logosunu paylaştı. Böylece telefonun Moto X4 adını taşıyacağı neredeyse kesinleşti. Ayrıca telefonun teknik özellikleri de netlik kazandı. Sızdırılan yeni bir tanıtım videosuna göre metal gövdeyle gelecek telefon 5.5 inçlik 3D camlı ekrana sahip olacak. Telefon IP68 sertifikasına sahip olacak. Yani toza ve suya dayanıklı olacak.



Telefonun kamera özellikleri açıklanmadı ama telefonda akıllı bir kamera olacağı söylendi. Bu da Motorola'nın yeni telefonunda bazı yeni kamera özellikleri sunacağını gösteriyor. Snapdragon 660 işlemci seti, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip telefonun batarya kapasitesi ise 3800 mAh olacak.



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