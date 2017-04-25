Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

moto x (2017)'nin ilk görüntüleri sızdırıldı

MOTO X (2017)'NİN İLK GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Yakında resmen tanıtılması beklenen Moto X (2017)'nin ilk görüntüleri internete sızdırıldı. Bu görüntüler sayesinde telefonun tasarımı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 10:11
Puan Ver : Moto X (2017)'nin İlk Görüntüleri Sızdırıldı(7/10)8


Yakında resmen tanıtılması beklenen Moto X (2017)'nin ilk görüntüleri internete sızdırıldı. Bu görüntüler sayesinde telefonun tasarımı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.



Motorola'nın bu yıl Moto X (2017)'nin iki farklı versiyonunu satışa çıkarması bekleniyor. Telefonlar henüz resmi olarak tanıtılmadı ama ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Moto X (2017)'nin bugün internete sızdırılan ilk görüntüleri telefonun tasarımı hakkında önemli detayları ortaya çıkardı. Telefonun XT1805 kod adını taşıyan versiyonuna ait bu görüntülerde, telefonda 3.5mm kulaklık girişi ve micro USB girişi olduğu açıkça görülüyor.



Görüntülerde yer alan bu versiyonun 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla geleceği söyleniyor. İkinci versiyon ise 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olacak. Her iki modelde de Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisi olacak. Her iki telefonun da ekranı 5.5 inç olacak. Kamera konusunda ise iki telefon birbirinden ayrılıyor. 4GB RAM'e sahip versiyonda çift kamera teknolojisinin olacağı, 3GB RAM'li versiyonun ise 12 megapiksel arka kamerayla geleceği söyleniyor. Motorola'nın yeni telefonlarını ne zaman tanıtacağı şimdilik bilinmiyor.



Dijital oyun satışları fiziksel satışları geçiyor mu?








Etiketler: Moto  X  (2017)  Nin  İlk  Görüntüleri  Sızdırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER