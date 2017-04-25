Yakında resmen tanıtılması beklenen Moto X (2017)'nin ilk görüntüleri internete sızdırıldı. Bu görüntüler sayesinde telefonun tasarımı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.



Yakında resmen tanıtılması beklenen Moto X (2017)'nin ilk görüntüleri internete sızdırıldı. Bu görüntüler sayesinde telefonun tasarımı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.



Motorola'nın bu yıl Moto X (2017)'nin iki farklı versiyonunu satışa çıkarması bekleniyor. Telefonlar henüz resmi olarak tanıtılmadı ama ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Moto X (2017)'nin bugün internete sızdırılan ilk görüntüleri telefonun tasarımı hakkında önemli detayları ortaya çıkardı. Telefonun XT1805 kod adını taşıyan versiyonuna ait bu görüntülerde, telefonda 3.5mm kulaklık girişi ve micro USB girişi olduğu açıkça görülüyor.



Görüntülerde yer alan bu versiyonun 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla geleceği söyleniyor. İkinci versiyon ise 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olacak. Her iki modelde de Qualcomm'un Snapdragon 625 işlemcisi olacak. Her iki telefonun da ekranı 5.5 inç olacak. Kamera konusunda ise iki telefon birbirinden ayrılıyor. 4GB RAM'e sahip versiyonda çift kamera teknolojisinin olacağı, 3GB RAM'li versiyonun ise 12 megapiksel arka kamerayla geleceği söyleniyor. Motorola'nın yeni telefonlarını ne zaman tanıtacağı şimdilik bilinmiyor.



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