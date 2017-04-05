Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

moto x 2017 için yeni bir görsel sızdırıldı

MOTO X 2017 İÇİN YENİ BİR GÖRSEL SIZDIRILDI

Cep telefonunun muciti olarak lanse edilen Motorola'nın orta segmentteki yeni modeli Moto X 2017 bir kez daha görüntülendi. İşte detaylar.

Tarih : 05 Nisan 2017, 10:08
Puan Ver : Moto X 2017 İçin Yeni Bir Görsel Sızdırıldı(5/10)5


Cep telefonunun muciti olarak lanse edilen Motorola'nın orta segmentteki yeni modeli Moto X 2017 bir kez daha görüntülendi. İşte detaylar.



Motorolabir zamanların en popüler cep telefonu markalarından birisiydi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyordu. Bu durumdaki en önemli detaylardan birisi de o zamanlar gazetelerin kuponla Motorolacep telefonları dağıtıyor olmasıydı. Nitekim Motorola'da aynı Nokiagibi akıllı telefon çağına ayak uyduramadı.



Firma iflasın eşiğindeyken Çinli Lenovotarafından satın alınarak, tekrardan oyuna dahil oldu. Lenovo'da bir araMotorolaismini tamamen kaldırıp, tüm telefonları Lenovologosu altında toplamaya niyetliydi ki geç olmadan bu karardan vazgeçildi.



Motorolaşu aralar ülkemizde pek aktif olmasa da global pazarda, özellikle de Amerika'da son derece sevilen modeller satışa sunuyor. Bunlardan birisi deMoto Xmodeli. Orta segmente hitap eden bu model, fiyatı ve özellikleriyle kısa sürede kullanıcıların favori modellerinden biri olmuştu.



Şu aralar bu modelin gelişmiş hali olan Moto X 2017üzerinde çalışan Motorola'nın yeni modelini ne zaman satışa sunacağı büyük merak konusu. Geçtiğimiz günlerde bir görseli sızdırılan Moto X 2017için geçtiğimiz gün, arka paneli gösteren yeni bir fotoğraf sızdırıldı. Bu fotoğrafa aşağıdan göz atabilirsiniz.



Fotoğrafta da görüldüğü üzereMoto X 2017'nin arka panelinde 2 kamera bulunuyor. Bugüne kadar sızdırılan bilgilerde telefonun 2 kamera ile geleceğine dair bir bilgi yoktu. Açıkçası orta segmente hitap eden bir modelin çift kamera ile gelmesini de kimse beklemiyordu.



Motorola'nın yeni telefonu Moto X 2017'yi önümüzdeki günlerde tanıtması bekleniyor.



Samsung Galaxy S8 fiyatının karşılığını veriyor mu?








Etiketler: Moto  X  2017  İçin  Yeni  Bir  Görsel  Sızdırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER