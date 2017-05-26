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moto g5s'in görüntüleri sızdırıldı

MOTO G5S'İN GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Bu yılın başında çıkan Moto G5 ve Moto G5 Plus'ın S versiyonları geliyor. Çok yakında çıkması beklenen Moto G5S'in ilk görüntüleri sızdırıldı.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:40
Puan Ver : Moto G5S'in Görüntüleri Sızdırıldı(6/10)6


Bu yılın başında çıkan Moto G5 ve Moto G5 Plus'ın S versiyonları geliyor. Çok yakında çıkması beklenen Moto G5S'in ilk görüntüleri sızdırıldı.



Motorola bu yıl neredeyse tüm telefon serilerinden yeni modeller çıkarmayı planlıyor. Bu serilerin arasında Moto G de yer alıyordu ama yılın başında bu seriden iki yeni telefon çıktığı için şirketin bu seriyle işinin bittiği düşünülüyordu. Ancak görünen o ki şirket Moto G5 ve Moto G5 Plus dışında bu seriden iki yeni telefon daha çıkarmaya hazırlanıyor. Bahsi geçen bu telefonlar Moto G5S ve G5S Plus olacak.



Moto G5S'e ait ilk görüntüler bugün ortaya çıktı. Sızdırılan bu basın görselleri sayesinde telefonun tasarımı hakkında yeni detaylar da belli oldu. Telefon tasarım olarak diğer Moto G5'lerle oldukça benzer bir tasarıma sahip. Ancak Moto G5 ve Moto G5 Plus'ta plastik ve alüminyum gövde bulunurken G5S'in gövdesi tamamen metalden oluşuyor.



Moto G5S'in 5.2 inç ekrana, G5S Plus'ın ise 5.5 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca G5 Plus'ta olduğu gibi G5S Plus'ta da çift kamera olması bekleniyor.



 



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Etiketler: Moto  G5S  İn  Görüntüleri  Sızdırıldı    haber

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