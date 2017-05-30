MOTO G5S PLUS'IN YENİ GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI
Motorola'nın bu yıl çıkaracağı telefonlardan Moto G5S Plus'ın yeni görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntülerde telefonun arka paneli net bir şekilde görülüyor.
Motorola'nın bu yıl çıkaracağı telefonlardan Moto G5S Plus'ın yeni görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntülerde telefonun arka paneli net bir şekilde görülüyor.
Bildiğiniz gibi Motorola bu yıl birçok yeni telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Moto Z2, Moto X ve Moto E serisinden yeni telefonlar bu yıl satışa çıkacak. Bunlarda yanı sıra Moto G serisinin de yeni üyeleri bu yıl kullanıcılar ile buluşacak. İşte Moto G serisinin bu yeni üyelerinden Moto G5S Plus, bugün sızdırılan görüntüler ile bir kez daha görüldü.
Moto G5S Plus'ın sızdırılan bu yeni görüntüleri telefonun metalik kasasını ve arka panelini gözler önüne seriyor. Bu görüntülerle birlikte telefonun çift kamera teknolojisiyle geleceği de kesinleşmiş oldu. 5.5 inç ekrana sahip G5S Plus, Qualcomm'un Snapdragon 660 işlemcisini kullanacak. Telefonun gri ve altın renk seçenekleriyle satışa sunulacağı söyleniyor. 5.2 inçlik Moto G5S'in de aynı renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.
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