Çok yakında satışa çıkması beklenen Moto G5S Plus bir kez daha görüldü. Sızdırılan yeni görüntüde telefonun tasarımı net bir şekilde görülüyor.



Çok yakında satışa çıkması beklenen Moto G5S Plus bir kez daha görüldü. Sızdırılan yeni görüntüde telefonun tasarımı net bir şekilde görülüyor.



Bildiğiniz gibi Motorola bu yıl birçok yeni telefon çıkaracak. Bu telefonların başında Moto X ve Moto Z serilerinin yeni üyeleri geliyor. Ancak şirketin çıkaracağı tek telefonlar bunlar değil. Motorola ayrıca Moto G serisinden de yeni bir telefon çıkaracak. Moto G5S Plus adını taşıyan bu telefonun çok yakında satışa çıkması bekleniyor.



Birkaç hafta önce sızdırılan görüntüleri sayesinde görme şansı yakaladığımız telefon, bu kez açık bir şekilde görüldü. Telefonun arka ve ön panelini net bir şekilde gösteren yeni bir basın görseli Twitter üzerinden paylaşıldı. Bu görüntü ile telefonun altın renginde bir ön panele ve çift kamera teknolojisine sahip olacağı kesinleşmiş oldu. Ayrıca bu görüntüyle birlikte paylaşılan bilgilere göre telefonun batarya kapasitesi 3000 mAh olacak. Son olarak bu tweete göre telefonun fiyatı 293 dolar ile 310 dolar arasında bir yerde olacak.



