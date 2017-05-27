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moto g5s plus ilk kez görüldü

MOTO G5S PLUS İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Moto G5S'ten sonra Moto G5S Plus'ın da ilk görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntülerde Motorola'nın yeni telefonu net bir şekilde görülüyor.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 09:47
Puan Ver : Moto G5S Plus İlk Kez Görüldü(10/10)8


Moto G5S'ten sonra Moto G5S Plus'ın da ilk görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntülerde Motorola'nın yeni telefonu net bir şekilde görülüyor.



Bildiğiniz gibi Motorola bu yıl Moto G serisinden yeni telefonlar çıkarmaya hazırlanıyor. Bu telefonlar hakkında ilk detaylar birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. Moto G5S ve Moto G5S Plus'ın teknik özellikleri hakkında ilk detaylar paylaşılmış, ayrıca Moto G5S'e ait ilk görüntüler de sızdırılmıştı.



Moto G5S'in görülmesinden sadece bir gün sonra bu kez de Moto G5S'e ait ilk görüntüler internete sızdırıldı. Üstelik sızdırılan bu görüntülerde Motorola'nın yeni telefonu net bir şekilde görülüyor. Ayrıca sızdırılan bu görüntülerle birlikte telefonun çift kamera teknolojisine sahip olacağı da kesinleşti.



5.5 inç Full HD IPS LCD ekrana sahip G5S Plus'ın 64-bit sekiz çekirdekli işlemci ile çalışacağı söyleniyor. Ayrıca telefonun ön yüzündeki Home butonunda parmak izi okuyucusu da yer alacak.



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