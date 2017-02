Motorola'nın yeni akıllı telefonunun teknik özellikleri sızdı. Moto G Plus adını taşıyacak olan telefon kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.



Motorola'nın yeni akıllı telefonunun teknik özellikleri sızdı. Moto G Plus adını taşıyacak olan telefon kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Reddit üzerinden paylaşılan telefonun tasarımı ve teknik özellikleri büyük ilgi uyandırdı. Lenovo Moto G5 Plus'ın tasarımı ve teknik özelliklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



Lenovo tarafından Google'dan satın alınan Motorola yeni telefonları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemize Moto Z ve ailesiyle giriş yapan firma şimdi de orta seviye bir telefon ile karşımızda. Henüz resmi duyurusu yapılmayan telefonun G5 Plus adını taşıması bekleniyor. Şimdiye kadar bu telefon ile ilgili ortaya çıkan en önemli bilgi ise Google Plus temelli. Google'ın ölmeye yüz tutmuş sosyal ağı olan Google Plus, sızıntıya ev sahipliği yapto. Ağ içerisinde bulunan Moto G4 topluluğunda bir kullanıcı firmanın yeni telefonunu ele geçirmeyi başardığını söyledi. Ele geçirdiği mühendislik örneğinin fotoğrafını paylaşan kullanıcı bu sayede kullanıcılara cihazın hem tasarımını hem de teknik özelliklerini sunmuş oldu.



Motorola'nın son dönemde kullanmaya başladığı oval atlara sahip olan telefon aynı zamanda metal olduğu düşünülen bir çerçeveye sahip. Sızan model siyah renk seçeneğine sahipken telefonun ön alt kısmında parmak izi okuyucu göz çarpıyor. Üst tarafta ise ahize ve özçekim kamerası dikkatleri çekiyor. Cihazın arka tarafı hakkında bir fotoğraf ise paylaşılmadı. 5.2 inç Full HD ekrana sahip olması beklenen telefonda IPS panel kullanılacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda 2.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci ve 3000 mAh batarya, cihazın diğer temel unsurları arasında yer alıyor.



Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen cihazın diğer detayları fuarda düzenlenecek tanıtım sonunda ortaya çıkacak. Ürünün tanıtıldıktan kısa süre sonra satışa sunulması bekleniyor.



