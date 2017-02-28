

Önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılması beklenilen Moto G5, satışa sunulacağı kutusuyla birlikte görüntülendi. İşte detaylar.



Pazartesi günü başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan modellerden birisi de Moto G5. Son zamanlarda hakkında oldukça sızıntıya rastladığımız Moto G5bu sefer de kutusuyla birlikte görüntülendi.



Böylece telefonun özelliklerinin ardından, kutuda ne gibi içeriklerle geleceğini de öğrenmiş olduk. AslındaMoto G5'in kutu içeriğinde bizleri şaşırtacak her hangi bir detay bulunmuyor. Zira telefonun kutusundan, cihaz haricinde, şarj kablosu, şarj adaptörü ve kulaklığı haricinde ekstra bir şey çıkmıyor.



Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Sızdırılan görselde Moto G5'in bataryasının çıkarılabilir olduğu da net bir şekilde gözler önüne serilmiş. Zira bu konuda ortaya atılan bazı iddialarda Moto G5'in bataryasının tümleşik olacağı dolayısıyla çıkarılamayacağı dile getiriliyordu. Fakat ortaya çıkan bu fotoğrafla, gerçekler gözler önüne serilmiş oldu.



Bilmeyenler için Moto G5'in özelliklerini de kısaca hatırlatalım. Giriş-orta segment bir model olan Moto G5, gücünü Qualcommtarafından üretilenSnapdragon 430yonga setinden alacak. 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanının bulunduğu cihazın3GB RAM/32GBdahili depolama alanına sahip farklı bir seçeneği de bulunacak. 12 MP'lik ana kamerası bulunan telefonun ekranı ise 5 inç olacak.



2800 mAh gücündeki bir bataryadan beslenecek olan cihaz, kutudan ilk çıktığında Android 7.0ile çalışacak.



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