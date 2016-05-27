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moto g4 plus aşırı ısınma sorunuyla boğuşuyor

MOTO G4 PLUS AŞIRI ISINMA SORUNUYLA BOĞUŞUYOR

Kısa süre önce satışa sunulan Moto G4 Plus, son derece ciddi bir sorunla karşı karşıya. Telefonun kamera modunda uzun süre kalınca aşırı ısınmaya başladığı tespit edildi.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 09:52
Puan Ver : Moto G4 Plus Aşırı Isınma Sorunuyla Boğuşuyor(9/10)6


Kısa süre önce satışa sunulan Moto G4 Plus, son derece ciddi bir sorunla karşı karşıya. Telefonun kamera modunda uzun süre kalınca aşırı ısınmaya başladığı tespit edildi.



Bildiğiniz gibi Motorola yeni telefonu Moto G4 Plus'ı geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Teknik özelliklerine göre son derece uygun bir fiyatla gelen telefon ilgiyle karşılandı. Ancak geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir performans testi telefonun son derece ciddi bir soruna sahip olduğunu gösterdi. C4ETech tarafından düzenlenen test, Moto G4 Plus'ın kamera modunda aşırı ısındığını ortaya çıkardı.



Moto G4 Plus'ın kamera performansı kendi sınıfında bir akıllı telefona göre oldukça iyi ama. Ancak kamera modu uzun süre açık tutulduğunda telefon aşırı ısınmaya başlıyor. Bu aşırı ısınma yüzünden kamera modunda ve kullanıcı arayüzünde takılmalar meydana geliyor. Telefon aynı süre boyunca oyun oynandığında bile bu kadar ısınmadığı için yaşanan bu aşırı ısınma sorununun doğrudan kamera sistemiyle alakalı olduğu söyleniyor. Şimdi Motorola ve Lenovo'nun bu sorun hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.



Uncharted 4 ilk haftada 2.7 milyon satış rakamını geçti








Etiketler: Moto  G4  Plus  Aşırı  Isınma  Sorunuyla  Boğuşuyor    haber

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