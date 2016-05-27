

Kısa süre önce satışa sunulan Moto G4 Plus, son derece ciddi bir sorunla karşı karşıya. Telefonun kamera modunda uzun süre kalınca aşırı ısınmaya başladığı tespit edildi.



Bildiğiniz gibi Motorola yeni telefonu Moto G4 Plus'ı geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Teknik özelliklerine göre son derece uygun bir fiyatla gelen telefon ilgiyle karşılandı. Ancak geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir performans testi telefonun son derece ciddi bir soruna sahip olduğunu gösterdi. C4ETech tarafından düzenlenen test, Moto G4 Plus'ın kamera modunda aşırı ısındığını ortaya çıkardı.



Moto G4 Plus'ın kamera performansı kendi sınıfında bir akıllı telefona göre oldukça iyi ama. Ancak kamera modu uzun süre açık tutulduğunda telefon aşırı ısınmaya başlıyor. Bu aşırı ısınma yüzünden kamera modunda ve kullanıcı arayüzünde takılmalar meydana geliyor. Telefon aynı süre boyunca oyun oynandığında bile bu kadar ısınmadığı için yaşanan bu aşırı ısınma sorununun doğrudan kamera sistemiyle alakalı olduğu söyleniyor. Şimdi Motorola ve Lenovo'nun bu sorun hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.



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