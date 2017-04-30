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moto e4 ve e4 plus'ın tüm özellikleri belli oldu

MOTO E4 VE E4 PLUS'IN TÜM ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Bugün sızdırılan yeni detaylar ile birlikte Moto E4 ve E4 Plus'ın tüm özellikleri belli oldu. Ayrıca telefonun Avrupa fiyatı da belirlendi.

Tarih : 30 Nisan 2017, 12:41
Puan Ver : Moto E4 Ve E4 Plus'ın Tüm Özellikleri Belli Oldu(7/10)5


Motorola'nın yeni akıllı telefonları Moto E4 ve E4 Plus bir süredir gündemde. Geçtiğimiz yıl çıkan Moto E3'ün halefi olan telefonlar ile ilgili çeşitli bilgiler son günlerde internete sızdırıldı. Bugün gelen yeni sızıntı ile birlikte ise telefonların teknik özellikleri hakkında tüm detaylar belli oldu.



İlk olarak 5 inç ekranlı Moto E4'e bakacak olursak, telefon MediaTek MT6737M işlemci, 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, microSD hafıza kartı, 8 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamerayla geliyor. Telefonun bataryası ise 2800 mAh kapasiteye sahip. Telefon Android 7.1.1 Nougat işletim sistemiyle satışa çıkacak.



Moto E4 Plus ise 5.5 inç ekrana ve ekranı destekleyecek 5000 mAh bataryaya sahip. Telefonun diğer özellikleri normal model ile neredeyse aynı. Sadece standart modeldeki 8 megapiksellik arka kameranın yerine Plus modelinde 13 megapiksel arka kamera bulunuyor.



Moto E4, Avrupa'da 150 Euro'ya satışa çıkarken Moto E4 Plus'ın Avrupa fiyatı 190 Euro olarak açıklandı.








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