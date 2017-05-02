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moto e4 plus görüntüleri sızdırıldı

MOTO E4 PLUS GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Bu yıl içinde çıkması beklenen Moto E4 ve Moto E4 Plus hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kez de Plus modeline ait görüntüler sızdırıldı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 12:52
Puan Ver : Moto E4 Plus Görüntüleri Sızdırıldı(10/10)7


Bu yıl içinde çıkması beklenen Moto E4 ve Moto E4 Plus hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kez de Plus modeline ait görüntüler sızdırıldı.



Lenovo çatısı altında yer alan Motorola, yeni amiral gemisi Moto Z2'yi bu yılın sonunda satışa sunacak. Ancak şirketin satışa çıkaracağı tek telefon Moto Z2 olmayacak. Z2'nin yanında Moto E4 ve Moto E4 Plus da satışa sunulacak. Bu iki telefon hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak da Plus modeline ait yeni görüntüler sızdırıldı.



Moto E4 Plus'ın sızdırılan bu görüntüleri telefonun çıkarılabilir bataryasını gösteriyor. Bildiğiniz gibi 5.5 inç ekrana sahip E4 Plus'ın 5000 mAh'lık bataryası telefonun en önemli satış noktaları arasında yer alıyor. Telefonun diğer teknik özellikleri arasında MediaTek MT6737M işlemci, Mali-T720MP2 ve 16 GB depolama alanı yer alıyor. Telefonun RAM'i henüz netleşmiş değil ancak 2 ya da 3 GB olacağı söyleniyor.



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Etiketler: Moto  E4  Plus  Görüntüleri  Sızdırıldı    haber

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