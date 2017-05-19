Gençlik Merkezleri Günleri'nde Diyarbakır Rüzgarı
Kıvanç Tatlıtuğ 110 Bin Euroya Tekne Aldı
Kızamık Her An Hortlayabilir
Kadınlarda İlk Jinekolojik Muayene Ne Zaman Yapılmalı?
Rusya Ve Suriye'den Eş Zamanlı 'abd' Açıklaması!
Galaxy S8'in Satış Rakamları Ne Durumda?
Moto C Ve C Plus Resmen Tanıtıldı
Moto Z2 Force Ve Z2 Play'in Görüntüleri Sızdırıldı
Lg V30 Oled Ekranla Geliyor
Instagram'a Snapchat Benzeri Filtreler Eklendi
Putin Wannacry İçin Amerika'yı Suçladı
Volvo Cars Google İle İşbirliği Yapıyor
Taison'a Özel Cd!
Otel Doluluk Oranları Yüzde 100'lere Ulaştı
Üsse Giren Bomba Yüklü Servisin Sırrı Şok Etti! 'kıskançlık...'
Çin, Abd Askeri Uçağının Önünü Kesti
Rusya Düğmeye Bastı! İlk Adım Atıldı!
Sincan'da Kırmızı Alarm... Pazartesi Başlıyor
Trump'tan Rusya Soruşturmasına Tepki
Dolar Fiyatları Ne Kadar?

moto c ve c plus resmen tanıtıldı

MOTO C VE C PLUS RESMEN TANITILDI

Motorola yeni giriş seviyesi telefonları Moto C ve C Plus'ı resmen tanıttı. Böylece telefonların tüm özellikleri netlik kazandı.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 11:28
Puan Ver : Moto C Ve C Plus Resmen Tanıtıldı(7/10)8


Motorola yeni giriş seviyesi telefonları Moto C ve C Plus'ı resmen tanıttı. Böylece telefonların tüm özellikleri netlik kazandı.



Bu yıl 9 yeni telefon çıkarmayı planlayan Motorola, bunlardan iki tanesini dün tanıttı. Şirket giriş seviyesi akıllı telefonları Moto C ve C Plus'ı resmen tanıttı. Bu iki telefon tasarım olarak oldukça benzer olsa da teknik özellikleri bir hayli farklı. Telefonun adındaki Plus ifade edesi de daha büyük boyutu değil daha iyi özellikleri temsil ediyor.



Moto C, 5-inç FWVGA ekranla geliyor. 2017 yılında bir Motorola telefonunda hala FWVGA ekran kullanılması teknoloji dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. Telefonun arka kamerası 5 megapiksel, selfie kamerası ise 2 megapiksel. MediaTek'in MT6737M işlemci setinin kullanan telefonun RAM'i ise 1 GB. Depolama alanı 8 ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçenekle geliyor. Son olarak telefonun batarya kapasitesi 2350 mAh.



Plus modeli de 5 inç ekrana sahip ama bu modelde ekran çözünürlüğü 720p. Moto C ile aynı işlemci setini kullanan Plus modelinin RAM'i ise 2 GB. Aynı şekilde Plus modelinin dahili depolama alanı da daha yüksek. 16 GB depolama alanına sahip telefonun arka kamerası 8 megapiksel. Plus modelinin batarya kapasitesi ise 4000 mAh.



Moto C, depolama kapasitesine göre 89 veya 99 dolara satışa sunulurken Plus modeli 119 dolara satışa çıkacak.



Huawei MateBook serisini 23 Mayıs tarihinde tanıtılacak








Etiketler: Moto  C  Ve  C  Plus  Resmen  Tanıtıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER