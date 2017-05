Motorola yeni giriş seviyesi telefonları Moto C ve C Plus'ı resmen tanıttı. Böylece telefonların tüm özellikleri netlik kazandı.



Motorola yeni giriş seviyesi telefonları Moto C ve C Plus'ı resmen tanıttı. Böylece telefonların tüm özellikleri netlik kazandı.



Bu yıl 9 yeni telefon çıkarmayı planlayan Motorola, bunlardan iki tanesini dün tanıttı. Şirket giriş seviyesi akıllı telefonları Moto C ve C Plus'ı resmen tanıttı. Bu iki telefon tasarım olarak oldukça benzer olsa da teknik özellikleri bir hayli farklı. Telefonun adındaki Plus ifade edesi de daha büyük boyutu değil daha iyi özellikleri temsil ediyor.



Moto C, 5-inç FWVGA ekranla geliyor. 2017 yılında bir Motorola telefonunda hala FWVGA ekran kullanılması teknoloji dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. Telefonun arka kamerası 5 megapiksel, selfie kamerası ise 2 megapiksel. MediaTek'in MT6737M işlemci setinin kullanan telefonun RAM'i ise 1 GB. Depolama alanı 8 ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçenekle geliyor. Son olarak telefonun batarya kapasitesi 2350 mAh.



Plus modeli de 5 inç ekrana sahip ama bu modelde ekran çözünürlüğü 720p. Moto C ile aynı işlemci setini kullanan Plus modelinin RAM'i ise 2 GB. Aynı şekilde Plus modelinin dahili depolama alanı da daha yüksek. 16 GB depolama alanına sahip telefonun arka kamerası 8 megapiksel. Plus modelinin batarya kapasitesi ise 4000 mAh.



Moto C, depolama kapasitesine göre 89 veya 99 dolara satışa sunulurken Plus modeli 119 dolara satışa çıkacak.



Huawei MateBook serisini 23 Mayıs tarihinde tanıtılacak