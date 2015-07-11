

Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Robin van Persie ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.







Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, siyah beyazlı takımın kamp yaptığı Almanya kampında bugün düzenlediği basın toplantısı büyük yankı yarattı. Transfer çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler veren Orman'ın özellikle Robin van Persie hakkında yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın kapısını açtı.







Fikret Orman, Fenerbahçe'nin transferi konusunda KAP'a bildirimde bulunduğu Hollandalı oyuncunun fiyatının kendilerinin devreye girmesi nedeniyle yükseldiğini ima ederek, şunları söyledi:







"Robin van Persie bizim çok uzun süredir gündemimizde olan bir oyuncuydu. Daha kimse bilmeden biz kendisi ile görüşmüştük. Ama değerli rakibimiz bizden daha sonra devreye girdi ve teklifimizin üstünde bir teklif yaptı. Biz de bütçemiz dahalinde kendisine 4 hafta önce bir teklif yaptık. Kendisi kararı verecek. Bizim için Van Persie tek alternatif değil. Aynı mevkide bir çok oyuncuyla görüşüyoruz. Van Persie'nin bedeli 3 yıl için tahmini 30 milyon Euro civarında olur."