

Dünyanın gizliliğe en önem veren hukuk firmalarından biri olan Panamalı Mossack Fonseca'ya ait olduğu öne sürülen 11 milyonu aşkın gizli belge sızdırıldı. Belgelerde dünya liderleri ve ünlülerin vergi kaçırmak ve para aklamak için hangi yollara başvurduğuna ait kanıtlar olduğu iddia edildi. "Panama Belgeleri" adı verilen belgelerde hem emekli olmuş, hem de halen görevde olan toplam 12 ülke liderinin adı geçiyor.







Panama merkezli off-shore danışmanlık firması Mossack Fonseca'nın veri tabanından sızdırılan milyonlarca belge başta Rusya lideri Vladimir Putin olmak üzere pek çok siyasetçinin gölge ekonomi içindeki rollerine ışık tutuyor. Off-shore hesaplarda servetlerini saklayan siyasi liderleri ifşa eden belgelere Panama Papers (Panama Belgeleri) adı verildi.







- Alman Süddeutsche Zeitung (SZ), 2.6 terabayt büyüklüğündeki 11.5 milyon belgenin kendilerine hiçbir karşılık beklenmeden bir yıl önce verildiğini açıkladı.







- Bu haliyle Panama Papers, 2010'deki ABD diplomatik yazışmalarının yayınlandığı Wikileaks'ten ve 2013'te Edward Snowden'ın ABD istihbarat belgelerini ifşa etmesinden daha büyük.