MOSKOVA'DA YANGIN: 16 ÖLÜ
Rusya'nın başkentinde bir depoda başlayan yangında matbaa malzemelerinin olduğu bölümde alevler yükseldi, dördüncü kattaki yatakhanede uyuyanlar kurtarılamadı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir depoda çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Sputnik'e konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir kaynak, başkent Moskova'nın kuzeyinde bir depoda sabah saatlerinde yangın çıktığını aktardı.
Kaynak "Matbaa malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangından 20 kişi etkilendi. 16'sı hayatını kaybetti, dört kişi de hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı. Kaynak, 12 kişinin de kurtarıldığını belirtti.
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