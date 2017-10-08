MOSKOVA'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN! 3 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Sindika Alışveriş Merkezi"nde yangın çıkması üzerine yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.
55 BİN METREKARE ALAN ETKİLENDİ
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'daki Sindika Alışveriş Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangından 55 bin metrekarelik alanın etkilendiğini açıkladı.3 BİN KİŞİ TALİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve yakınlarındaki 3 bin kişinin tahliye edildiği vurgulanan açıklamada, alışveriş merkezinin park yerindeki bazı araçların yangın nedeniyle patladığı belirtildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra iki helikopter de sevk edildi. Yetkililer, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Kaynak: haberinburada
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