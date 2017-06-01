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moskova'da alarm verildi

MOSKOVA'DA ALARM VERİLDİ

Rusya'da Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo Havalimanlarında alınan bomba ihbarının ardından inceleme başlatıldı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 17:08
Puan Ver : Moskova'da Alarm Verildi(10/10)12


Rusya İçişleri Bakanlığı Ulaşım İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Moskova'nın Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo Havalimanları isimsiz bir telefon ihbarının ardından inceleniyor. Polisin bomba ihbarını almasının ardından Şeremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo havalimanlarında denetlemelerin başladığı aktarıldı.



Havalimanlarında polisin inceleme yürüttüğü, Şeremetyevo Basın Servisi Müdürü Roman Genis tarafından da doğrulandı. Domodedovo Basın Servisi de aynı açıklamayı yaparak, havalimanının gerektiği gibi çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Havalimanlarında tahliyelerin yapılmadığı aktarıldı. Vnukovo Basın Servisi ise açıklama yapmadı.



 



kaynak:yeniakit








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