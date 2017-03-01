Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, "Görüşmeler devam ediyor. Teslimat, anlaşmamız ve gereken kontratın imzalanması hâlinde mümkün olacak. Şu andaysa böyle bir anlaşma yok" dedi.



Rusya ve Türkiye arasında S-400 füze savunma sistemi pazarlığı sürüyor.







Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, "Görüşmeler devam ediyor. Teslimat, anlaşmamız ve gereken kontratın imzalanması hâlinde mümkün olacak. Şu andaysa böyle bir anlaşma yok" dedi.







Türkiye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya ile S-400 füzeleri için görüşme yürüttüklerini açıklamıştı. Işık, Türkiye'nin kendini korumanın kalıcı bir yolunu bulması gerektiğini, S-400 füzelerinin de kalıcı bir çözüm olabileceği söylemişti.







kaynak:milliyet