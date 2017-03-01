MOSKOVA VE ANKARA ARASINDA S-400 FÜZE PAZARLIĞI BİTMEDİ
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, "Görüşmeler devam ediyor. Teslimat, anlaşmamız ve gereken kontratın imzalanması hâlinde mümkün olacak. Şu andaysa böyle bir anlaşma yok" dedi.
Rusya ve Türkiye arasında S-400 füze savunma sistemi pazarlığı sürüyor.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, "Görüşmeler devam ediyor. Teslimat, anlaşmamız ve gereken kontratın imzalanması hâlinde mümkün olacak. Şu andaysa böyle bir anlaşma yok" dedi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya ile S-400 füzeleri için görüşme yürüttüklerini açıklamıştı. Işık, Türkiye'nin kendini korumanın kalıcı bir yolunu bulması gerektiğini, S-400 füzelerinin de kalıcı bir çözüm olabileceği söylemişti.
kaynak:milliyet
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