MOSKOVA: TÜRKİYE'YE GIDA AMBARGOSU YOK
Rus uçağının düşürülmesi sonrası gündeme gelen gıda ambargosu ifadelerine yönelik Moskova'dan düzeltme geldi.
Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'in, gerekirse Türkiye'den yaş meyve ve sebze alımını durdurabilecekleri ve Türkiye'ye gönderilen tahıl ihracatının da başka ülkelere yönlendirebileceği şeklindeki sözlerine Moskova'dan “düzeltme” geldi.
Rus TASS haber ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi Türkiye'ye gıda ambargosunun hükümetin gündeminde olmadığını ve bu konunun kabinede tartışılmadığını söyledi.
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