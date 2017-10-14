MOSKOVA, TRUMP'IN İRAN KONUSUNDAKİ KARARLARINI YANLIŞ BULUYOR
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki önlemlerinin yanlış olduğunu düşündüğünü ve bunu Washington ile diyaloğunda dile getireceğini bildirdi.
"ABD İLE BU KONUDA MASAYA OTURACAĞIZ"
Moskova'nın Beyaz Saray'ın İran'a ilişkin yeni stratejisini açıklamasının ardından ABD ile bu konuda masaya oturacağını belirten Ryabkov, Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Washington'un aldığı kararlar dikkate alınınca, Amerikalı meslektaşlarımızla görüşmemizin ne kadar faydalı olacağına ilişkin şüphelerimiz oluşuyor. Yine de biz Amerika'nın İran konusunda aldığı önlemlerin yanlış olduğunu anlatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Kaynak: haberinburada
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