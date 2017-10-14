Cenazesini Kadınlar Omuzladı! Liseli Helin'in Takamayacağı Duvağı Tabutunun Üzerinde
Savaştan Kaçarak Geldikleri Türkiye'de, 4 Tesis Kurup Sektörün Devleri Arasına Girdiler
Büyükerşen'den Çevreyi Kirletenlere 'çekirdek Çitleyen Eşek'le Gönderme
İngiltere Liginde Haftanın Maçında Livepool İle Manchester United Golsüz Berabere Kaldı
Karabükspor Yeni Hocasıyla Siftah Yaptı
Helin'in Cenazesinde Olay Çıktı, Havaya Ateş Açıldı
Hafta Sonu Ronaldo'yu Savunacak Oyuncu, Tren Beklerken Görüntülendi
Moskova, Trump'ın İran Konusundaki Kararlarını Yanlış Buluyor
Başbakan Yıldırım: Sınırımızda Terör Devletine İzin Vermeyeceğiz
Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
Katili Ateş Açıyorken Helin Gözlerini Kapatıp Yapma Diye Haykırmış
Kazada Ölen Futbolcularının Adını Kulübe Verdiler
Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
Hakkari'de Kaçakları Taşıyan Kamyonet Şarampole Devrildi: 65 Yaralı
Dünyanın En Ulaşılamaz Adası St Helena'ya Uçuşlar Başladı
Negredo'nun Gol Atamamasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi
Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Doğum İçin Hastaneye Yatmıştı, Artık Elleri Ve Bacakları Yok
Reina Canisinin Öğrencisi Çıktı! Yakalanmasa Benzer Katliam Yapacaktı

MOSKOVA, TRUMP'IN İRAN KONUSUNDAKİ KARARLARINI YANLIŞ BULUYOR


Moskova, Trump'ın İran konusundaki kararlarını yanlış buluyor
Tarih : 14 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Moskova, Trump'ın İran Konusundaki Kararlarını Yanlış Buluyor(6/10)2

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki önlemlerinin yanlış olduğunu düşündüğünü ve bunu Washington ile diyaloğunda dile getireceğini bildirdi.

"ABD İLE BU KONUDA MASAYA OTURACAĞIZ"

Moskova'nın Beyaz Saray'ın İran'a ilişkin yeni stratejisini açıklamasının ardından ABD ile bu konuda masaya oturacağını belirten Ryabkov, Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Washington'un aldığı kararlar dikkate alınınca, Amerikalı meslektaşlarımızla görüşmemizin ne kadar faydalı olacağına ilişkin şüphelerimiz oluşuyor. Yine de biz Amerika'nın İran konusunda aldığı önlemlerin yanlış olduğunu anlatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Moskova  Trump  In  İran  Konusundaki  Kararlarını  Yanlış  Buluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER