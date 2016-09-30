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moskova microsoft'u siliyor

MOSKOVA MİCROSOFT'U SİLİYOR

Rusya, soğuk savaş halinde olduğu ABD'nin yazılım devi Microsoft'a karşı önemli bir karar aldı.

Tarih : 30 Eylül 2016, 10:46
Puan Ver : Moskova Microsoft'u Siliyor(0/10)


Rusya, soğuk savaş halinde olduğu ABD'nin yazılım devi Microsoft'a karşı önemli bir karar aldı. 



Rusya devlet başkanı Viladimir Putin'in yabancı teknoloji ürünlerini kullanmak yerine alternatifler geliştirmek konusundaki politikası doğrultusunda, ülkenin başkenti tüm kamu kurumlarından, ABD'li Microsoft'un ürünlerini kaldırarak, yerli alternatiflere geçiş kararı aldı.



İlk aşamada, devletin sahibi olduğu GSM operatörü Rostelecom PJSC'nin  6 bin bilgisayarında kurulu olan Outlook yazılımlarının silinmesi ve yerine yerel bir e-mail yazılımının kurulması sağlanacak. Ruslar, kısa süre içinde, devlet kurumlarında yer alan 600 bin PC'de, Rus yazılımları kullanmak üzere hazırlık yapıyor.



Ruslar ayrıca, Rusya'da faaliyet gösteren ABD şirketlerine ağır vergi yükü de getirmeyi planlıyor. Böylece Microsoft gibi şirketlerin Rus teknoloji şirketlerine göre çok daha yüksek fiyatlarla çalışmak zorunda kalması ve Rus özel sektörünün veya ev halkının Microsoft ürünlerini terk ederek daha uygun fiyatlı Rus yazılımlarına dönmesi bekleniyor.



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Etiketler: Moskova  Microsoft  U  Siliyor    haber

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