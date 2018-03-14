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Moskova - Londra hattı geriliyor! Rusya'dan cevap geldi: Provokasyon

MOSKOVA - LONDRA HATTI GERİLİYOR! RUSYA'DAN CEVAP GELDİ: PROVOKASYON

İngiltere'nin Rus casusun Londra'da öldürülmesiyle ilgili Rusya'yı suçlamasına Moskova yönetiminden "Benzeri görülmemeiş provokasyon. Londra cepheleşmeyi seçti!" yanıtı geldi.

Tarih : 14 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Moskova - Londra Hattı Geriliyor! Rusya'dan Cevap Geldi: Provokasyon(7/10)3

İngiltere Başbakanı Theresa May'in eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesi nedeniyle aldığı tedbirlere yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın Moskova'yla cepheleşmeyi seçtiğini vurguladı.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ PROVOKASYON"

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, May'in Rusya'nın Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında dahli olduğu gibi gerçekçi olmayan bahanelerle aldığı Moskova'yı 'cezalandırma' tedbirlerini 'benzeri görülmemiş seviyede bir provokasyon' olarak gördüklerini belirten Bakanlık, bu adımın iki ülke arasındaki normal diyaloğun temellerini yıktığını vurguladı.

AJAN KRİZİNDE NE OLDU?

İngiltere hükümeti, eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlendiğini açıklamış, Rusya ise bunu kabul etmemişti.

Theresa May, Rus ajanın öldürülmesi konusunda Moskova'ya bu sabaha karşı ültimatom verdiğinde, yanıt gelmemesi durumunda 'geniş çaplı önlemler alınacağını' ve saldırının arkasında 'büyük ihtimalle Rusya'nın olduğunu' söylemişti.

Rusya, Sergey ve Yulia Skripal'in zehirlenmesiyle ilgileri olmadığını belirtmiş ve saldırıda kullanılan maddenin örneğine erişim talebinde bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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