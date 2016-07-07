

ATOR resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "ATOR'un isteği doğrultusunda Aviakassa online acentesinin hazırladığı rapora göre, resmi olarak Türkiye'nin açılması ile buraya ilgi arttı. Turistlerin Türkiye'ye ilgisinin artmasının yanı sıra tarifeli uçuşların da fiyatları arttı" ifadesi kullanıldı.







Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre Haziran ayı sonunda Pegasus Airlines havayolu şirketi Antalya'ya tek yön bileti 7.5 bin rubleye satarken, 1 Ağustos'tan itibaren bilet fiyatını 9,8 bin rubleye çıkaracak. Biletler yüzde 30.7 oranında zamlanmış olacak. Aynı güzergaha uçan "Azerbaycan Airlines" havayolları da Antalya biletlerini yüzde 26.4 oranında artırarak fiyatı 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 13.5 bin rubleye çıkaracak.







Bu tarihten itibaren en ucuz uçuş fiyatı aktarmasız olan uçuşlar için geçerli olacak. "Aeroflot"un aktarmasız direkt uçuşu tek yön 21.4 bin ruble, Türk havayollarının fiyatı ise 48 bin ruble olacak.







St. Petersburg-Antalya uçak biletlerinin de ortalama yüzde 25 zamlandığı belirtildi. Aeroflot havayolu şirketi 1 Ağustos itibarıyla St. Petersburg -Antalya uçak biletini yüzde 37.9 zamlı satacak. Tek yön uçuş fiyatı 17.5 bin ruble olacak. Türk Havayolları Moskova- Antalya ve St. Petersburg-Antalya uçak biletlerinde yüzde 1 ile yüzde 6 oranında indirim yaptı. Pulkovo'dan yapılacak tüm uçuşlar aktarmalı olacak.