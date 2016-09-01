

Takımın en yaşlı ismi 30 yaşındaki Mehmet Topal olurken, 26 futbolcudan 15'inin yaşı ise 25 ve altındaydı. Bu yeni yapılanma meyvesini verir mi bilinmez ama sahada pırıl pırıl bir Emre Mor vardı. Yeni yıldızımız yine ataklarımızı şekillendiren, rakibin dengesini bozan isimdi. Oyuncularımızın ilk yarıda özellikle rakip yarı alandaki pas alışverişi sonuca bir türlü gitmedi. Bu bölümde baskılı olan biz gibiydik ama gol sesi çıkmadı