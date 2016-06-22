

Makedon asıllı Danimarkalı bir anne ile Uşaklı bir babanın çocuğu Emre Mor, Çek Cumhuriyeti karşısında sergilediği oyunla, futbol dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Avrupa şampiyonaları tarihinin asist yapan en genç 3. oyuncusu unvanını alan Emre Mor, şimdiden geleceğin en önemli yıldızları arasında gösteriliyor.







Gelecek sezon Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyecek 18 yaşındaki oyuncu, doğduğu semtteki amatör kulüpte futbola başladı. Ardından Lyngby'nin altyapısına girdi. Sürati ve top tekniği ile kısa sürede dikkati çeken Emre Mor, 2015'te kendisini Danimarka'nın ünlü kulüplerinden Nordsjaelland'da buldu. Nordsjaelland ile Kopenhag arasında 20 mart'ta oynanan maç, Emre Mor için de dönüm noktası oldu. Kimsenin tanımadığı bu genç çocuk, 3 deneyimli savunmacıyı bir bir geçerek topu filelerle buluşturduğunda, herkesin aklına Lionel Messi geliyordu. Milli Takım yetkilileri ise henüz kimse adını bilmezken, her ne kadar Danimarka vatandaşlığını seçse de Emre Mor'u yakından takip ediyordu.







Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim öncülüğünde, genç oyuncuyu Milli Takım'a kazandırmak için çalışmalar hızlandırıldı. Bir trafik kazasına karıştığı için hapishanede bulunan babasının da imzası alınarak, Emre Mor, Milli Takım'a alındı. Genç oyuncu A Milli Takım'ın formasını ilk kez Karadağ ile oynanan hazırlık maçında giydi. Ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazanan Emre, Fatih Terim tarafından 23 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosuna da dahil edildi.







Bu sırada Bundesliga devi Borussia Dortmund da genç oyuncunun peşindeydi. Emre Mor, Milli Takım, Fransa'ya gittikten sonra 9.5 milyon Euro karşılığında kendisini Borussia Dortmund'a bağlayan resmi imzayı attı. EURO 2016'da Hırvatistan maçının 2. yarısında oyuna dahil olan Emre, İspanya maçında forma giymedi. Fatih Terim, Çek Cumhuriyeti maçında ise genç oyuncuya ilk 11'de forma şansı verdi. Sahanın en etkili isimlerinin başında gelen Emre Mor, Çek Cumhuriyeti karşısında, neden Milli Takım'a seçildiğini; Borussia Dortmund'un neden kendisini ısrarla istediğini herkese gösterdi.







Ay-yıldızlı formayla Avrupa şampiyonalarında mücadele eden en genç oyuncu unvanını alan 18 yaşındaki Emre, şampiyona tarihinin asist yapan en genç 3. oyuncusu oldu. Yıldızı kısa süre içinde parlayan Emre Mor'u nasıl bir gelecek beklediğini ise zaman gösterecek.